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Житель Приморья пропал в Индонезии во время подводной охоты

В поисках мужчины пока задействованы только местные жители

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Житель Приморского края Александр Че пропал в индонезийской провинции Бали во время подводной охоты, сообщил ТАСС в среду президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.

"Наш спортсмен Александр Че отправился семьей на остров Нуса-Пенида в провинции Бали. В понедельник он вышел с местным лодочником на подводную рыбалку. Подстрелив большого тунца, он нырнул за ним, но так и не вынырнул. На сегодняшний день его все еще не нашли", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что местная служба спасения пока не предоставила вертолет, необходимый для осмотра акватории с воздуха. В связи с этим федерация обратилась к заместителю председателя правительства Приморья Константину Шестакову за помощью. Как подтвердили ТАСС в пресс-службе правительства, Шестаков направил соответствующее письмо губернатору Бали.

"В среду на Нуса-Пенида наблюдается штормовая погода, поэтому спасатели снова не дали вылет вертолету. При этом поиски Александра Че продолжает лодочник, с которым он рыбачил в понедельник, а также жители местной деревни", - рассказал Анашкин.

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