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Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Казахстане

Экипаж доложил о нештатной ситуации с двигателем
' YKnews Kz/YouTube'

НУР-СУЛТАН, 26 февраля. /ТАСС/. Самолет Ан-2, выполнявший рейс Усть-Каменогорск - Аксуат, совершил вынужденную посадку вблизи аэропорта Усть-Каменогорска, жертв в результате ЧП нет. Об этом сообщила в среду пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Воздушное судно Ан-2 авиакомпании "Орлан 2000" выполняло полет по санитарному заданию Усть-Каменогорск - Аксуат. В 12:50 (9:50 мск) экипаж доложил о нештатной ситуации с двигателем. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в районе 1,5 км от аэропорта Усть-Каменогорска", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту самолета находились пять человек - три члена экипажа и два служебных пассажира. "Жертв нет. Управлением по расследованию авиационных происшествий Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана начато расследование происшествия", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов, при посадке самолета в 10 км от поселка Прапорщиково произошло возгорание двигателя.

"Пилоту пришлось совершить вынужденную аварийную посадку вне аэродрома", - отметил он. По его словам, одному из пилотов оказывают медицинскую помощь.

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