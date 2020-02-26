В Петербурге задержали предполагаемого вербовщика террористов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Следователи, полицейские и сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который подозревается в вербовке граждан для участия в международной террористической группировке, а также финансировании терроризма, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.

"Следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ мужчина задержан. Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый в Санкт-Петербурге с декабря 2018 по январь 2019 года путем уговоров, убеждений, просьб и предложений склонял двух лиц к участию в международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СК отметили, что установлена также причастность задержанного к финансированию терроризма - следователи считают, что в марте 2018 года он перевел 6 тыс. рублей для финансирования террористической организации, название которой в ведомстве не уточнили.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1, ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Следователи планируют предъявить обвинение задержанному, а также выйти с ходатайством в суд для избрания ему меры пресечения.