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В Ростове-на-Дону столкнулись сухогруз и танкер

В результате инцидента никто не пострадал
' Следственный комитет Российской Федерации / YouTube'

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростове-на-Дону. Об этом в среду сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент, по данным ведомства, произошел днем во вторник, 25 февраля. Сухогруз "Жадеит", принадлежащий компании "Волгодон", врезался в танкер "Лерик" (ОАО "Палмали"). "В результате навала у теплохода "Жадеит" в носовой части образовалась вмятина небольшого размера, а у теплохода "Лерик" - вмятина и разрыв корпуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

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РоссияРостовская область
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