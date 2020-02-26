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FAZ: следствие исключает политические и идеологические мотивы наезда в Фолькмарзене

По данным издания, действия подозреваемого обусловлены его психическим расстройством

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Немецкие следователи исключают политические и идеологические мотивы действий мужчины, совершившего в Фолькмарзене (федеральная земля Гессен) наезд на группу участников карнавала. Об этом сообщила в среду газета "Frankfurter Allgemeine Zeitung" со ссылкой на источники в следствии.

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По данным издания, подозреваемый принял решение о наезде спонтанно и действовал на почве психического помешательства. Сейчас изучаются его мобильный телефон и носители информации. Пока 29-летний мужчина отказывается от дачи показаний.

На настоящий момент известно о 61 пострадавшем, среди них 20 детей.

Инцидент произошел в понедельник около 16:45 мск. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля объехал ограждения, умышленно направил машину на группу участников карнавала и надавил на газ. Автомобиль проехал несколько десятков метров в толпе, пока не остановился. Подозреваемый был задержан на месте. Генпрокуратура возбудила дело по подозрению в покушении на убийство.

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