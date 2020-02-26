В Калининграде возбудили дело из-за невыплаты зарплаты строителям онкоцентра

КАЛИНИНГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное против руководителя компании "СМУ Артель" из-за невыплаты 2 млн рублей заработной платы сотрудникам, работавшим на строительстве онкологического центра под Калининградом. Об этом сообщается в среду на сайте областной прокуратуры.

Контракт на строительство онкоцентра в поселке Родники под Калининградом на 4,202 млрд рублей был заключен с подмосковной компанией "Артель" в октябре 2018 года. Планировалось, что объект сдадут в конце 2020 года. "СМУ Артель" выступала в качестве субподрядчика. В декабре 2019 года контракт с подрядчиком был расторгнут по инициативе областных властей. Работы на объекте остановлены.

"В ходе проверки прокуратурой выявлен факт полной невыплаты [руководством компании "СМУ Артель"] заработной платы свыше двух месяцев 36 работникам и иных выплат на сумму более 2 млн рублей. Следственным управлением СК РФ по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено против руководителя компании. Ранее против Олега Бондареко, который руководил "СМУ Артель", уже было возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Создание юридического лица без намерения осуществлять деятельность".

Во вторник стало известно, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере") возбуждено также в отношении руководителя подмосковной компании "Артель", выступавшей генеральным подрядчиком строительства калининградского онкоцентра.

Об онкоцентре

Онкоцентр состоит из пяти корпусов, которые возводятся на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов - 77% и 23% соответственно. Согласно данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), к 1 декабря 2019 года подрядчик должен был выполнить работы по строительству онкоцентра на 3,6 млрд рублей. Фактически обязательства исполнены на 621,3 млн рублей (14,8%) от объемов обязательств по этапам контракта согласно календарному графику.

Областные власти ведут переговоры с московской компанией "ПЭТРУСКо" о заключении контракта на проведение этих работ. Если соглашение не будет достигнуто, могут быть объявлены повторные торги. Срок ввода онкоцентра перенесен на 2021 год.