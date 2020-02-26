Кировские полицейские спасли двух детей, которых мать заперла в доме без еды и отопления

КИРОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Куменском районе Кировской области спасли двоих детей, которых мать заперла в доме без еды и в холоде. Об этом сообщается в среду на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, во вторник инспектор по делам несовершеннолетних проводила проверку семей, состоящих на учете. В частный дом в селе Быково, где проживает женщина с двумя маленькими детьми, проверяющие попасть не смогли - дверь была закрыта.

"Во время повторного осмотра закрытого дома сотрудники полиции услышали шорох, доносившийся изнутри, полицейские проникли через хозпостройки внутрь. В доме были обнаружены оставленные без присмотра дети 2019 и 2017 годов рождения. Приготовленной пищи в доме не было, печь была нетоплена, дети раздеты и без оказания помощи могли попросту замерзнуть", - говорится в сообщении. Детей экстренно доставили в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение матери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за оставление детей в опасности.