20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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Путин: жалоб от бизнеса на давление правоохранительных органов остается много

По словам президента, экономическая безопасность заключается не в том, чтобы в каждом предпринимателе видеть потенциального нарушителя, а в защите отечественного бизнеса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал полицию защищать законопослушных предпринимателей, а не пытаться увидеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя.

Выступая в среду на заседании коллегии МВД, глава государства отметил, что "жалоб со стороны предпринимателей на давление правоохранительных органов, на незаконные, необоснованные действия, в том числе сотрудников МВД, по-прежнему много". "Экономическая безопасность заключается не в том, чтобы в каждом предпринимателе видеть потенциального нарушителя, а в защите нашего отечественного бизнеса, наших законопослушных граждан, которые созидают, создают новые рабочие места, работают сами. Именно такая работа в области экономической безопасности призвана служить важнейшим элементом формирования привлекательного, комфортного, цивилизованного делового климата в стране", - подчеркнул Путин.

Он также нацелил МВД на дальнейшую декриминализацию экономики и борьбу с коррупцией, на "защиту бюджетных средств и других ресурсов", которые выделяются на развитие страны, "от хищений и корыстных посягательств разного рода".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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