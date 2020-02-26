Путин: жалоб от бизнеса на давление правоохранительных органов остается много

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал полицию защищать законопослушных предпринимателей, а не пытаться увидеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя.

Выступая в среду на заседании коллегии МВД, глава государства отметил, что "жалоб со стороны предпринимателей на давление правоохранительных органов, на незаконные, необоснованные действия, в том числе сотрудников МВД, по-прежнему много". "Экономическая безопасность заключается не в том, чтобы в каждом предпринимателе видеть потенциального нарушителя, а в защите нашего отечественного бизнеса, наших законопослушных граждан, которые созидают, создают новые рабочие места, работают сами. Именно такая работа в области экономической безопасности призвана служить важнейшим элементом формирования привлекательного, комфортного, цивилизованного делового климата в стране", - подчеркнул Путин.

Он также нацелил МВД на дальнейшую декриминализацию экономики и борьбу с коррупцией, на "защиту бюджетных средств и других ресурсов", которые выделяются на развитие страны, "от хищений и корыстных посягательств разного рода".