Экс-глава Минздрава Пензенской области не признал вину в суде по делу об изнасиловании

ПЕНЗА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, обвиняемый в совершении изнасилования и насильственных действиях сексуального характера, отказался признать вину в ходе первого заседания по делу в Сосновоборском районном суде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

"Подсудимый не признал свою вину", - сказала собеседница агентства.

В ходе первого заседания было оглашено обвинительное заключение и допрошена потерпевшая по делу. Следующее заседание пройдет 3 марта.

Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, Стрючков находится под домашним арестом в Пензе. В Сосновоборск, который расположен в 150 км от областного центра, его доставил автомобиль уголовно-исполнительной инспекции.

В конце апреля 2019 года Стрючков по собственному желанию покинул пост главы Минздрава региона, который он занимал с 2012 года. В мае 2019 года он был задержан по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.