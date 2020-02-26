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В Ингушетии против подростка возбудили дело об оправдании терроризма в интернете

Подозреваемого задержали

МАГАС, 26 февраля. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело против 17-летнего молодого человека, который подозревается в оправдании терроризма в интернете. Об этом сообщили журналистам в среду в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет") в отношении 17-летнего жителя Ингушетии", - отметили в управлении.

По данным следствия, 19 февраля 2020 года подозреваемый разместил в интернет-мессенджере видеоролик со своим участием, в котором заявляет о признании идеологии и практики терроризма правильными.

Подозреваемый задержан. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

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РоссияИнгушетия
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