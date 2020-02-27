Суд вновь рассмотрит жалобу прокурора на приговор по делу о гибели детей на Сямозере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Третий кассационный суд снова рассмотрит апелляционное представление прокурора на оправдательный приговор фигурантам дела о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт- Петербурга.

Три года спустя. Что произошло и кто виноват в гибели детей на Сямозере

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Ранее Третий кассационный суд вынес отказ в передаче представления для рассмотрения в заседании суда кассационной инстанции, однако Верховный суд РФ принял иное решение и направил представление прокурора в кассационный суд для рассмотрения в судебном заседании.

"Кассационный суд рассмотрит в судебном заседании представление прокурора. <…> Истребованы материалы дела в суде Карелии", - сказали в пресс-службе.