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Специалисты МЧС детально обследуют конструкции пострадавшего дома в Элисте

В ведомстве сообщили, что существенных повреждений здания не выявили

ТАСС, 27 февраля. Специалисты МЧС с помощью диагностического оборудования в четверг приступят к детальному обследованию состояния девятиэтажного дома в Элисте, где накануне произошел хлопок газа. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

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Накануне в 22:10 мск поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Элисте, во 2-м микрорайоне, дом 15. Пострадавший при ЧП владелец квартиры находится в больнице. У мужчины - 50-процентные ожоги тела первой-второй степени. Власти ввели локальный режим ЧС.

"Здание жилого дома визуально обследовано, существенных повреждений не выявлено. Днем [В четверг] в Элисту сотрудники МЧС доставят аппаратно-программный диагностический комплекс "Стрела-П" для проведения более детального инструментального обследования и определения степени повреждения жилого дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что власти региона провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ранее сообщалось, что в доме может быть нарушена целостность несущих конструкций.

По итогам обследования будет принято решение о сроках ремонта и заселения жильцов дома в квартиры. Всего эвакуированы жильцы двух подъездов дома, это 54 квартиры. Для них были организованы автобусы для доставки в пункты временного размещения, но большая часть отправилась к родственникам.

Теги
РоссияКалмыкия
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