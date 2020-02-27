20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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Как минимум 6 человек ранены в результате стрельбы на карнавале на севере Гаити

Ранения получили 2 полицейских и 4 зрителя, еще несколько получили легкие травмы из-за давки

ГАВАНА, 27 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек получили ранения, после того, как неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия во время карнавала в городе Кап-Аитьен на севере Гаити. Об этом в среду сообщает новостной портал Haiti Libre.

Отмечается, что в начале недели проведение торжеств уже было приостановлено из-за сложной обстановки в области безопасности, однако позже принято решение продолжить карнавал. Во время одной из процессий в среду несколько человек начали стрелять вблизи скопления людей, что вызвало панику. Ранения получили 2 полицейских и 4 зрителя, еще несколько получили легкие травмы из-за давки. В данный момент порядок восстановлен, правоохранители ведут поиски стрелявших.

Проведение карнавала также вызвало широкую полемику среди граждан Гаити, значительная часть которых сталкивается с проблемами доступа к продовольствию.

Криминогенная обстановка беднейшего государства Западного полушария значительно ухудшилась после того, как в феврале прошлого года в республике начались массовые акции протеста с требованиями отставки президента Жовенеля Моиза. Митингующие винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации.

Карибская республика живет без утвержденного кабинета министров уже одиннадцать месяцев.

Теги
Гаити
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