Три человека погибли при пожаре в частном доме в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Тела троих погибших были обнаружены после ликвидации пожара в частном доме в Урюпинском районе Волгоградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"После ликвидации пожара в частном доме в Урюпинском районе Волгоградской области обнаружены трое погибших", - сказал источник.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре на хуторе Кухтинский в Урюпинском районе поступило в четверг в 10:54 (09:54 мск). "Горел частный дом размером 4 на 10 м по всей площади. Пожарные расчеты 23-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 11:29 (10:29 мск)", - уточнили в пресс-службе.

Причина пожара устанавливается.