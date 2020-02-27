20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Волгоградской области

Причина пожара устанавливается

ВОЛГОГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Тела троих погибших были обнаружены после ликвидации пожара в частном доме в Урюпинском районе Волгоградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"После ликвидации пожара в частном доме в Урюпинском районе Волгоградской области обнаружены трое погибших", - сказал источник.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре на хуторе Кухтинский в Урюпинском районе поступило в четверг в 10:54 (09:54 мск). "Горел частный дом размером 4 на 10 м по всей площади. Пожарные расчеты 23-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 11:29 (10:29 мск)", - уточнили в пресс-службе.

Причина пожара устанавливается.

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе запрещенного вещества два года назад
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС