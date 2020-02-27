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Более 12 тыс. человек эвакуировали из аграрного университета в Москве из-за угрозы взрыва

Также сообщения о "минировании" поступили в семь районных судов столицы, аэропорты Домодедово и Шереметьево

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Около 12,5 тыс. человек эвакуированы из всех корпусов и общежитий Российского государственного аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева в Москве из-за сообщения о "минировании". Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о том, что заминированы все корпуса и общежития Российского государственного аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева. Проводится проверка. В целях безопасности около 12,5 тыс. человек эвакуированы из зданий", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг семь районных судов столицы эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Также из-за сообщения о "минировании" проводится проверка аэропортов Домодедово и Шереметьево.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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