В Южной Осетии установили обстоятельства смерти российского советника в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Южной Осетии установила, что причиной смерти российского советника министра здравоохранения и социального развития закавказской республики Игоря Галя и его супруги, тела которых ранее были обнаружены в доме в Цхинвале, стала неисправность газовой водонагревательной колонки. Об этом сообщил ТАСС в четверг следователь по расследованию дел особой важности следственного управления Генпрокуратуры Южной Осетии Хох Джиоев.

"26 февраля в домовладении, расположенном по ул. И. Харебова, 43 в Цхинвале (адрес проживания супругов Галь, - прим. ТАСС), была проведена следственная экспертиза с привлечением АДС "Газпром газораспределение Владикавказ" с использованием специальной техники - "Газоанализатора ФП 33". <...> Установлено, что при включении водонагревателя в доме начал преобладать угарный газ, который разнесся по всем комнатам домовладения. Таким образом, достоверно установлено, что источником накопления угарного газа в домовладении послужила водонагревательная колонка "Нева", - сообщил Джиоев.

Тела российского советника Игоря Галя и его супруги 3 февраля были обнаружены в их собственном доме в Цхинвале. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате отравления угарным газом. По факту гибели супругов Галь генеральная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух или более человек.

Как ранее пояснил ТАСС заместитель генерального прокуратура Южной Осетии Сергей Битиев, уголовное дело возбуждено для установления всех обстоятельств смерти супругов Галь. Он отметил, что "была создана следственная группа, куда вошли эксперты следственных органов, специалисты МЧС и газовой службы, которым предстояло выяснить причину утечки и обстоятельства отравления Галя и его супруги".

Игорь Галь с 22 февраля 2016 года являлся советником министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии. Он отвечал за реализацию плана модернизации здравоохранения республики в рамках российско-югоосетинской межправкомиссии. Также он координировал работу российских специалистов в Южной Осетии.