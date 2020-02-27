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В Чехове курьер взорвал банкомат и похитил 800 тыс. рублей

Полиция возбудила уголовное дело

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Неизвестный в униформе курьера по доставке еды взорвал банкомат в Чехове и украл 800 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в четверг.

"Мужчина в форме доставщика еды и с рюкзаком для переноски готовых блюд взорвал банкомат в Чехове и похитил деньги", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области добавили, что инцидент произошел ночью 26 февраля. По предварительной информации, было похищено около 800 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", подозреваемого ищут.

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