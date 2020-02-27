В Ставропольском крае мужчина ранил из ружья собаку на глазах у детей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Житель поселка Каскадный в Ставропольском крае ранил из ружья бездомную собаку в присутствии детей. Как сообщила ТАСС в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина задержан.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный ранил из охотничьего ружья бездомную собаку. "На место происшествия незамедлительно прибыл участковый. Очевидцы рассказали ему, что молодой человек беспричинно выстрелил в животное четыре раза, после чего скрылся в неизвестном направлении. Свидетелями этого бесчеловечного поступка стали несовершеннолетние дети, - сказала Волк. - Полицейские оперативно задержали злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Полицейский отвез собаку в ветеринарную клинику, а потом приютил у себя дома.