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Полиция Мордовии пресекла работу подпольных оружейных мастерских

Изъято 30 пистолетов, патроны и взрывчатка

ТАСС, 27 февраля. В Саранске полиция пресекла деятельность лиц, подозреваемых в организации подпольных мастерских по изготовлению боевого оружия. Об этом сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

"В ходе обысков изъято более 30 пистолетов и револьверов, порядка 3 тысяч патронов различного калибра, основные части и макеты оружия, а также взрывчатые вещества. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение оружия") и ч. 1 ст. 223 УК РФ ("Незаконные изготовление, переделка огнестрельного оружия")", - говорится в сообщении.

В подпольных мастерских охолощенное и сигнальное оружие переделывалось в боевое. Подозреваемых задержали в декабре прошлого года в Саранске. 

Свою вину в совершении преступлений подозреваемые не отрицают, говорится на сайте МВД республики.

Теги
РоссияМордовия
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