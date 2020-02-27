В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после угроз потерпевшему по делу банды Цапков

В период с 2010 по 2019 год правоохранительные органы в Ростовской области возбудили новые уголовные дела в отношении членов банды и неустановленных лиц по фактам вымогательств, часть из них была передана в центральный аппарат СК РФ. В январе начали проводиться активные процессуальные действия с участием осужденных ранее членов банды Цапков. Приговоренный к пожизненному сроку заключения Владимир Алексеев дал признательные показания по фактам вымогательства у кубанских предпринимателей Валерия Дорошенко, Сергея Холмового, Александра Исюка, Николая Гордика и братьев Дзюба и показания на соучастников. Вячеслава Цеповяза допросили в качестве подозреваемого, от дачи показаний он отказался.

"Возбудили уголовное дело по факту поступления угроз в отношении Исюка и его супруги, являющейся свидетелем по уголовному делу. Уголовное дело возбудили после того, как мы попали на прием к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Мы благодарны ему за это", - сообщил Хачатуров. Он уточнил, что 28 февраля Исюка вызывают на допрос в качестве потерпевшего, дело взято на контроль Генпрокуратурой РФ.

В материалах постановления о возбуждении уголовного дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, говорится, что оно принято в производство следственного управления МВД России по Ростову-на-Дону. В тексте уточняется, что сотрудниками была проведена проверка по факту неоднократного поступления в телефонном режиме угроз убийством и физической расправой в отношении Исюка и членов его семьи, который давал изобличающие показания как на стадии предварительного следствия, так и в ходе судебных слушаний на экс-супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, ее брата Ивана и кубанского бизнесмена Федора Стрельцова, которого в СМИ называют "серым кардиналом Цапков, не участвовавшим в кровавых расправах, и финансистом по прозвищу Федя Обнал".

В тексте постановления говорится, что в ходе проверки установлено, что угрожавшие принуждали Исюка к уклонению от дачи показаний и к даче ложных показаний на Стришнюю, ее брата и Стрельцова с целью того, чтобы оказать им содействие в уклонении от уголовной ответственности. "Имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 УК РФ ("Принуждение потерпевшего к даче ложных показаний и к уклонению от дачи показаний, соединенное с угрозой убийством этих лиц или их близких"). Постановил: возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 УК РФ, в отношении неустановленного лица уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию", - говорится в тексте документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.