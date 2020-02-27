СК возбудил дело против таганрогских таможенников, которые пропустили украинца с оружием

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников Таганрогской таможни, которые, по версии следствия, разрешили въезд на территорию РФ жителю Украины, который провез в багажнике автомобиля автоматы, снайперские винтовки и гранаты. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников МАПП "Матвеев Курган" Таганрогской таможни, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2019 года сотрудники таможни осуществили неполный контроль транспортного средства ГАЗ-2411, оборудованного газобаллонным оборудованием, не производя фактического осмотра вышеуказанного транспортного средства, оформили заявленную водителем автомобиля, гражданином Украины, пассажирскую таможенную декларацию, разрешив въезд на территорию России. "Как было установлено, водитель "Газели" в багажнике автомобиля провез две автомата и две снайперские винтовки, 20 гранат и множество патронов различного калибра. Незаконные действия гражданина Украины были пресечены сотрудниками ФСБ России", - отметили в пресс-службе.