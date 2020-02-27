В Адыгее осудили четверых участников преступной группы за кражу имущества Минобороны РФ

МАЙКОП, 27 февраля. /ТАСС/. Майкопский гарнизонный военный суд вынес приговор участникам организованной преступной группы, совершившим на территории Кубани кражи военного имущества на более чем 1,6 млн рублей. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"Майкопский гарнизонный военный суд вынес приговор руководителю и трем участникам организованной преступной группы, совершившим кражи имущества Министерства обороны РФ на сумму свыше 1,6 млн рублей. Организатор ОПГ Гуркун приговорен к шести годам колонии общего режима, Палий и Гирько - к четырем годам лишения свободы условно, Юношев - на три года условно", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск о взыскании с осужденных в солидарном порядке причиненного ущерба в размере более 1,6 млн рублей.

Установлено, что в августе 2019 года участники ОПГ дважды незаконно проникали в хранилища воинской части, расположенной в станице Кавказская Краснодарского края. Их целью было хищение содержащих драгоценные металлы элементов военной аппаратуры. Украденное имущество Гуркун сбывал скупщикам, делясь с подельниками.

"Приговор не вступил в законную силу", - добавили в пресс-службе Майкопского гарнизонного военного суда.