В Саратове задержали подростка за ложное сообщение о минировании школы

САРАТОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Полицейские совместно с УФСБ задержали 14-летнего подростка, который в среду сообщил об угрозе взрыва в одной из школ Саратова, по факту ложного сообщения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

"В полицию позвонил молодой человек и сообщил, что в одном из общеобразовательных учреждений областного центра находится предмет, который якобы угрожает жизни и здоровью окружающих. Оказалось, что заведомо ложное сообщение из хулиганских побуждений озвучил 14-летний юноша этого учебного заведения", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". "Подросток достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, родители несовершеннолетнего будут привлечены к административной ответственности", - отмечается в сообщении.