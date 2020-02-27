20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Саратове задержали подростка за ложное сообщение о минировании школы

Возбуждено уголовное дело

САРАТОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Полицейские совместно с УФСБ задержали 14-летнего подростка, который в среду сообщил об угрозе взрыва в одной из школ Саратова, по факту ложного сообщения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

"В полицию позвонил молодой человек и сообщил, что в одном из общеобразовательных учреждений областного центра находится предмет, который якобы угрожает жизни и здоровью окружающих. Оказалось, что заведомо ложное сообщение из хулиганских побуждений озвучил 14-летний юноша этого учебного заведения", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". "Подросток достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, родители несовершеннолетнего будут привлечены к административной ответственности", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Источник: рязанский СК расследует смерть Дорофеева, которого СМИ связывают с делом "Сети"
Тело мужчины обнаружили в ноябре 2017 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС