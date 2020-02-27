Срок следствия по делу замглавы "Аэрофлота" Александрова продлили до 30 мая

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Срок следствия по делу заместителя гендиректора авиакомпании "Аэрофлот" Владимира Александрова продлен до 30 мая. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста топ-менеджеру авиакомпании по делу о мошенничестве.

"Несмотря на то, что срок следствия продлевался неоднократно, по делу необходимо провести ряд выемок, обысков и допросов свидетелей. В связи с этим срок следствия продлен до 30 мая", - сказал следователь в суде.

Следователь просит продлить срок содержания под стражей Александрова и других фигурантов дела до 30 мая. Свое ходатайство он мотивировал тем, что Александров как бывший работник СК осведомлен о методах работы правоохранительных органов и может препятствовать расследованию. Другие обвиняемые, по мнению сотрудника СК, могут скрыться или оказать давления на свидетелей, если им изменить меру пресечения на более мягкую.

По делу также проходят председатель адвокатской коллегии "Консорс" Александр Сливко, адвокат коллегии Дина Кибец и бывший руководитель юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова.

Суть дела

Как следует из материалов дела, следствием установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией на 250 млн рублей, которые были похищены.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко поясняла, что выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот". Во исполнение данных договоров в 2016-2018 годах Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ России.

Александров работает в "Аэрофлоте" с 2013 года. Ранее он служил в Следственном комитете России.