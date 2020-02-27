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На Кубани задержали подозреваемого в убийстве ребенка, совершенном в 2016 году

Мужчина оставлял надписи на зданиях, в которых сообщалось о местонахождении останков девочки

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани обнаружили останки девочки, пропавшей в возрасте восьми лет в 2016 году, установлен и задержан подозреваемый в ее убийстве, он дал признательные показания. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в поселке Звезда в Ленинградском районе на Кубани в июне 2016 года при неустановленных обстоятельствах пропала восьмилетняя девочка, отчим подвез ее на машине в направлении дома, но домой ребенок не вернулся. С тех пор она числилась без вести пропавшей.

В конце января 2020 года в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки.

"Следователи СК РФ по краю выехали на указанный участок местности, где ими были обнаружены костные останки. Установлена причастность 63-летнего жителя поселка Звезда к убийству малолетней, он задержан. Со слов подозреваемого, 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы, в какой-то момент он, прогоняя ребенка, нанес ей удар в область головы молотком, убив ее", - говорится в сообщении ведомства.

Мужчина дал признательные показания в убийстве ребенка, сообщил, что тело убитой вывез на машине в соседний населенный пункт и оставил в поле. Он также пояснил, что надписи на строениях, указывающие на место, где было оставлено тело ребенка, оставлял он. Следователи намерены ходатайствовать о взятии его под стражу на время следствия, по уголовному делу он проходит как подозреваемый.

Теги
РоссияКраснодарский край
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