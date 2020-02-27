20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мать избила четырехмесячного сына в Тульской области

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 27 февраля. Тульские следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, которая избила своего четырехмесячного сына, ребенок госпитализирован. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального СК.

"Следственными органами СК РФ по Тульской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина нанесла ребенку несколько ударов кулаком в голову, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. В настоящий момент ребенок находится в больнице, сама мать задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Теги
РоссияТульская область
Реклама на ТАСС
"Шамана" Диас-Струкова отправили в карцер СИЗО из-за мобильного телефона
Ранее его признали виновным в контрабанде наркотиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС