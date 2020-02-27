Мать избила четырехмесячного сына в Тульской области

ТАСС, 27 февраля. Тульские следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, которая избила своего четырехмесячного сына, ребенок госпитализирован. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального СК.

"Следственными органами СК РФ по Тульской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина нанесла ребенку несколько ударов кулаком в голову, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. В настоящий момент ребенок находится в больнице, сама мать задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.