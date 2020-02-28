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СК РФ заочно обвинил россиянина в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве

Нападение произошло в 2018 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Следствие заочно предъявило обвинение россиянину Михаилу Агафонову в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Российским следствием получены неопровержимые доказательства того, что 18 февраля 2018 года 41-летний гражданин РФ Михаил Агафонов принял участие в антироссийской акции, организованной руководителем "Организации украинских националистов" Николаем Коханивским, в ходе которой Агафонов и другие участники украинских националистических организаций напали на здание Российского центра науки и культуры в Киеве и забросали камнями и другими предметами фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна и двери, - сообщила Петренко. - Агафонову заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой")". Санкция за нарушение этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В результате действий Агафонова и его соучастников был нарушен нормальный порядок работы дипучреждения, его имуществу причинен крупный материальный ущерб.

Также СК расследует дело в отношении гражданина Украины Николая Коханивского по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета"). СК считает, что именно Коханивский, возглавляя "Организацию украинских националистов", в феврале 2018 года распространил в интернете видеообращение с призывами принять участие в антироссийской акции, в ходе которой и было запланировано нападение на Российский центр науки и культуры. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к нападению.

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