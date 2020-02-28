{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержали мужчину по подозрению в развратных действиях с тремя детьми

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, подозреваемого в развратных действиях с тремя детьми. Об этом ТАСС в пятницу сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

27 февраля мужчина на улице на западе Москвы совершил действия сексуального характер в отношении трех детей. "Он задержан, ему предъявлено обвинение", - сказала Иванова. По ее словам, в ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мужчина в ходе конфликта в московском метро ранил ножом пассажира
Подозреваемого задержали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС