В Москве задержали мужчину по подозрению в развратных действиях с тремя детьми

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, подозреваемого в развратных действиях с тремя детьми. Об этом ТАСС в пятницу сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

27 февраля мужчина на улице на западе Москвы совершил действия сексуального характер в отношении трех детей. "Он задержан, ему предъявлено обвинение", - сказала Иванова. По ее словам, в ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").