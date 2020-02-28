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В Ульяновске суд арестовал школьника, напавшего с ножом на учительницу

Пострадавшая женщина находится в больнице, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести

УЛЬЯНОВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ульяновска в пятницу арестовал подростка, напавшего с ножом на учительницу в школе 26 февраля. Об этом сообщили ТАСС в приемной председателя суда.

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"Суд сегодня избрал меру пресечения в отношении подростка. Школьник арестован", - сказала собеседница агентства.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

По данным следствия, 15-летний ученик школы нанес кухонным ножом проникающее ранение в область живота учительнице математики. Женщину госпитализировали, ее состояние медики оценивают как средней тяжести. По данным следственного управления, после нападения подозреваемый с места преступления скрылся и позднее был задержан сотрудниками правоохранительных органов в квартире отца.

Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело в связи с покушением на убийство 59-летней учительницы (ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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РоссияУльяновская область
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