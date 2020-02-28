Подозреваемый взял в заложники судью Приморского суда Одессы

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве гражданин, угрожая гранатой, взял в пятницу в заложники судью Приморского суда Одессы. Об этом сообщает издание "Обозреватель".

По данным издания, прямо во время заседания суда подсудимый достал гранату, выдернул чеку и пригрозил всех взорвать.

По информации газете "Думская", обвиняемый в умышленном убийстве взял в заложники двух судей.

В экстренном порядке из здания суда были эвакуированы посетители и работники суда, здание было оцеплено, ведена в действие полицейская операция "Заложник".

Полиции удалось быстро обезвредить подсудимого, сообщают местные СМИ. Никто не пострадал. Граната оказалась муляжом.