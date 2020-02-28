Житель Серпухова перевел мошенникам 500 тыс. рублей за крупную партию медицинских масок

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Житель Серпухова стал жертвой мошенников, которым он перевел 500 тыс. рублей за крупную партию медицинских масок, сообщила в пятницу пресс-служба городского округа Серпухов.

Мужчина нашел соответствующий товар на онлайн-сервисе частных объявлений. "Автор, разместивший объявление, подтвердил наличие крупной партии - житель города захотел купить 47 тыс. масок. За товар мужчина должен был заплатить 705 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Приехав на место, житель Серпухова убедился в наличии товара и перевел на карту первую часть предоплаты - 200 тыс. рублей, а потом через банкомат и вторую - в размере 300 тыс. Однако настоящие продавцы денег так и не получили. "Оказалось, что объявление с фейковым номером телефона разместили мошенники, именно на их карту житель Серпухова и переводил средства. Как только перевод был совершен, телефон, по которому велась связь с псевдопродавцом, стал недоступен", - добавили в пресс-службе.

Намерен ли мужчина обращаться в полицию, пока не известно.