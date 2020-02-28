{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Житель Серпухова перевел мошенникам 500 тыс. рублей за крупную партию медицинских масок

Мужчина намеревался купить 47 тыс. масок

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Житель Серпухова стал жертвой мошенников, которым он перевел 500 тыс. рублей за крупную партию медицинских масок, сообщила в пятницу пресс-служба городского округа Серпухов.

Мужчина нашел соответствующий товар на онлайн-сервисе частных объявлений. "Автор, разместивший объявление, подтвердил наличие крупной партии - житель города захотел купить 47 тыс. масок. За товар мужчина должен был заплатить 705 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Приехав на место, житель Серпухова убедился в наличии товара и перевел на карту первую часть предоплаты - 200 тыс. рублей, а потом через банкомат и вторую - в размере 300 тыс. Однако настоящие продавцы денег так и не получили. "Оказалось, что объявление с фейковым номером телефона разместили мошенники, именно на их карту житель Серпухова и переводил средства. Как только перевод был совершен, телефон, по которому велась связь с псевдопродавцом, стал недоступен", - добавили в пресс-службе.

Намерен ли мужчина обращаться в полицию, пока не известно.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Калуге
В числе пострадавших двое детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС