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В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в нападении на инкассатора

Им может грозить до 15 лет тюрьмы

ТАСС, 28 февраля. Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на инкассатора в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в пятницу в сообщении на сайте МВД по Нижегородской области.

Нападение произошло утром 21 февраля. По данным полиции, двое неизвестных, угрожая инкассатору оружием похитили сумку, в которой находились 2,2 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

"В Канавинском районе областного центра были задержаны ранее судимые 49-летний и 33-летний жители Нижнего Новгорода. Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Часть похищенных денег была изъята, местонахождение остальных денежных средств устанавливается", - отмечается в сообщении.

Подозреваемым может грозить до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Теги
РоссияНижегородская область
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