Экс-замглавы района Петербурга отправили в СИЗО по делу о коррупции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Бывшая заместитель главы Калининского района Санкт-Петербурга Елена Кочкина, задержанная по уголовному делу о коррупции, заключена по решению суда в СИЗО. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Калининский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Кочкиной", - говорится в сообщении. Кочкина пробудет в СИЗО до 4 апреля.

По данным пресс-службы, Кочкиной предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

О задержании сотрудников районной администрации и обысках стало известно 6 февраля. Следователи задержали двух человек - начальника сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений администрации Татьяну Светушкову и бизнесмена Александра Фильчагина. По версии следствия, Светушкова получила от Фильчагина взятку на сумму не менее 7,5 млн рублей за заключение контрактов администрацией с фирмами бизнесмена.

Светушкова стала фигурантом дела о получении взятки, в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело за дачу взятки. По решению суда Светушкова была отправлена под домашний арест, вину она признала полностью. Фильчагина заключили в СИЗО, вину он признал частично.

В ходе расследования дела было установлено, что Светушкова согласовывала свои действия с Кочкиной. Источник в правоохранительных органах ранее сообщал ТАСС, что Кочкина, которая курировала вопросы образования, уволилась по собственному желанию после начала оперативных мероприятий.