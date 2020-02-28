Реставрация объектов культурного наследия в Ярославской области оценивается в 25 млрд руб.

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Ярославской области выявили в регионе 179 объектов культурного наследия, требующих реставрации, на проведение работ потребуется 25 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

"По словам губернатора, в области была проведена инвентаризация всех объектов культурного наследия, требующих ремонтно-реставрационных работ. Общая сумма на проведение работ на 179 объектах - 25 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и попросил поддержать регион. "Нами в адрес президента России подготовлено обращение о выделении из федерального бюджета средств на 2021-2025 годы. Просим поддержать инициативу по оказанию целевого финансирования", - приводит пресс-служба министерства слова Миронова.

Глава региона также рассказал о проведении работ по восстановлению храмового комплекса на родине адмирала Федора Ушакова - в деревне Хопылево Рыбинского района. При поддержке Минкультуры с 2018 года были отреставрированы фасады и фундамент в центре храмового комплекса - Церкви Богоявления, также проводилась реставрация куполов и крестов храма. В 2019 году начались работы по восстановлению церкви Александра Невского, входящей в ансамбль. Миронов попросил помочь региональным властям в реализации этого проекта.