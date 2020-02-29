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Туристы в Бурятии получили травмы во время лыжного похода

Для их эвакуации из Иркутска направили вертолет МЧС со спасателями и врачом. Пока неизвестно, что стало причиной травм

ТАСС, 29 февраля. Вертолет Ми-8 МЧС со спасателями и врачом на борту вылетел в субботу из Иркутска в Бурятию для эвакуации туристов, получивших серьезные травмы во время похода на лыжах. Об этом сообщается в пресс-релизе Главного республиканского управления МЧС России.

"Для оказания помощи пострадавшим в отдаленный район республики [Бурятии] из Иркутска вылетел борт Ми-8 МЧС России. Ориентировочное время в пути - один час. Расстояние составляет 249 км.  Пострадавших туристов доставят в лечебное учреждение Иркутска", - говорится в распространенном сообщении. Пресс-служба отметила, что наземная группировка добиралась бы до места назначения двое суток.

По данным спасателей, в МЧС поступило сообщение от руководителя туристической группы, состоящей из четырех человек. Люди следовали на лыжах из поселка Нилова Пустынь по территории Окинского и Тункинского районов Бурятии. Двое участников похода получили травмы. По предварительной информации, у одного туриста травма грудной клетки, у второго - травма колена. Спасатели поддерживают связь с тургруппой с помощью спутниковых устройств. Информация о том, каким образом были получены травмы, пока не уточняется.

Теги
РоссияИркутская областьБурятия
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