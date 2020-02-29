Под Ульяновском попал в ДТП автобус с футбольной детской командой

УЛЬЯНОВСК, 29 февраля. /ТАСС/. Попавший в ДТП под Ульяновском автобус перевозил детскую футбольную команду рабочего поселка Новоспасское. По уточненным данным, пострадал один ребенок и двое взрослых, всего в салоне находились 26 детей, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее в МЧС информировали о трех пострадавших детях.

"В автобусе были дети из детского футбольного клуба из Новоспасского, ехали на соревнования. В автобусе находились 26 детей, шесть взрослых и один водитель, - сказали в пресс-службе. - Пострадали три человека, [в том числе] один ребенок. Его везут в больницу Ульяновска".

По предварительным данным, ДТП произошло в 07:54 (06:54 мск) на трассе Р-178 около поселка Порецкое Кузоватовского района Ульяновской области. Сотрудники региональных подразделений МЧС находятся на месте аварии. Движение на участке дороги не затруднено.

В новость внесены изменения (09:17 мск) - добавлены подробности, уточнена информация о пострадавших.