При падении вертолета в Астраханской области погиб учредитель клуба "Аэросоюз-Волгоград"

АСТРАХАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. При крушении частного вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот Виктор Климочкин, который являлся учредителем клуба "Аэросоюз-Волгоград". Об этом сообщили в субботу ТАСС в клубе.

Собеседник ТАСС подтвердил, что погибшим при крушении вертолета пилотом являлся Виктор Климочкин. В пресс-службе ГУ МЧС по региону также сообщили, что работы на месте ЧП еще продолжаются.

В пятницу вечером в ГУ МЧС поступила информация о падении частного вертолета Robinson, принадлежащего компании "Аэросоюз-Волгоград", в районе села Линейное - в труднодоступном месте в степи. На место выехали спасатели, был задействован вертолет Ми-8.

В 02:09 (01:09 мск) место падения вертолета было обнаружено, пилота нашли погибшим. Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку.