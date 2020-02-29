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В Калужской области загорелся автобус с туристами

Пострадавших в результате ЧП нет

ТАСС, 29 февраля. Возгорание в моторном отсеке автобуса, перевозившего 47 человек, произошло в Калужской области. Людей оперативно эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в субботу журналистам в УМВД по Калужской области.

"29 февраля около 10:35 мск в полицию поступило сообщение о том, что на соединительной дороге "М3-Украина - Воротынск", в районе деревни Кромино произошло возгорание в моторном отсеке автобуса, перевозившего 47 туристов", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы и сотрудники МЧС обеспечили экстренную эвакуацию пассажиров и отвели их в безопасное место. Для туристов организовали подменный автобус.

Инцидент не вызвал затруднений на дороге.

Теги
РоссияКалужская область
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