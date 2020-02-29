В Ярославле по вине пьяного водителя в ДТП пострадали пять человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ярославле в субботу. По предварительным данным, виновник ДТП был пьян, сообщается на сайте УМВД по Ярославской области.

Авария произошла на улице Наумова в Ярославле, в ДТП попали машины Renault и Kia.

"В результате ДТП в больницу с травмами доставлены: водитель автомашины Renault (мужчина 1989 года рождения, нуждается в амбулаторном лечении), пассажиры автомашины Renault (девушка 1997 года рождения, нуждается в амбулаторном лечении и женщина 1990 года рождения, госпитализирована), водитель автомашины Kia (мужчина 1991 года рождения, госпитализирован), пассажир автомашины Kia (женщина 1988 года рождения, нуждается в амбулаторном лечении)", - говорится в сообщении полиции.

В результате медицинского освидетельствования установлено, что водитель Renault в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"). Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.