Решение об апелляции на приговор российским морякам в Кабо-Верде примут через неделю

МОНЧЕГОРСК, 29 февраля. /ТАСС/. Защита осужденных в Кабо-Верде российских моряков намерена в течение недели принять решение об обжаловании приговора. Об этом сообщил журналистам в субботу в Мончегорске депутат Государственной думы Алексей Веллер в кулуарах выездного заседания правительства Мурманской области.

"Сейчас нужно решить, будем ли мы делать следующий шаг - подавать апелляцию, он прорабатывается. Мое мнение, что целесообразно подать апелляцию, я считаю, что есть возможность подсократить наказание", - сказал он, добавив, что необходимо провести консультацию с адвокатом, российским посольством и тогда принимать окончательное решение.

По словам Веллера, консультации займут не меньше недели, после этого будет решаться вопрос об экстрадиции моряков для отбывания наказания в России, ранее это уже обсуждалось двумя странами на высшем уровне.

Большинство осужденных моряков из Мурманской области. Веллер является депутатом Госдумы от региона, он координирует взаимодействие адвоката моряков и их семей.

Суд в Кабо-Верде состоялся 28 февраля, капитана судна ESER приговорили к 12 годам тюрьмы, остальных - к 10. Моряков признали виновными в транспортировке и контрабанде наркотиков, при этом с них сняли обвинения в участии в организованном преступном сообществе.

Судно ESER под флагом Панамы зашло 30 января 2019 года в порт Прая в связи со смертью одного из членов экипажа. На следующий день на его борту была обнаружена таможенными властями Кабо-Верде партия наркотиков весом в девять тонн. Весь экипаж ESER, состоявший из россиян, задержали, и спустя два дня решением городского суда российским морякам была избрана мера пресечения - содержание под стражей в столичной тюрьме "Сан Мартиньш". Одновременно было открыто уголовное дело и начато следствие.