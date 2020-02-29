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На территории ресторана в Ставрополе загорелось здание

В результате происшествия никто не пострадал

СТАВРОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Пожар на территории ресторана произошел в городе Ставрополе в субботу вечером. К тушению огня привлекли 46 человек, сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение мансардного этажа отдельно стоящего [здания]. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. К тушению пожара привлечено 46 человек и 13 единиц техники", - сообщается на сайте ГУ МЧС.

Возгорание произошло в 19:13 мск. Как пояснили ТАСС в оперативных службах города, площадь пожара составляет порядка 100 кв. м. На территории ресторана находятся несколько зданий, угрозы перехода огня на жилые строения, по предварительным данным, нет.

Теги
РоссияСтавропольский край
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