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Машина скорой помощи перевернулась в ДТП с легковушкой на юге Москвы

Два человека пострадали

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи перевернулся при столкновении с легковой машиной на Варшавском шоссе на юге Москвы, пострадали два человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В ночь на воскресенье на Варшавском шоссе в районе дома 125 произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легковой машины. В результате столкновения машина скорой помощи перевернулась, пострадали два человека", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

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