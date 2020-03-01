Машина скорой помощи перевернулась в ДТП с легковушкой на юге Москвы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи перевернулся при столкновении с легковой машиной на Варшавском шоссе на юге Москвы, пострадали два человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В ночь на воскресенье на Варшавском шоссе в районе дома 125 произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легковой машины. В результате столкновения машина скорой помощи перевернулась, пострадали два человека", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.