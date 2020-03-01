В Волгоградской области полиция задержала наркоторговцев

ВОЛГОГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Полицейские при силовой поддержке спецподразделения "Гром" задержали в городе Волжском под Волгоградом троих подозреваемых в сбыте наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД по Волгоградской области.

Подозреваемые заключены под стражу.

Следователями установлено, что задержанные приобретали наркотик в интернете с целью дальнейшего сбыта путем так называемых закладок в тайниках на территории города Волжского. Обязанности были четко распределены: один принимал заказы, второй занимался расфасовкой наркотика, а третий делал закладки. В разных районах Волжского полицейскими изъяты закладки с наркотическими средствами, веса которого хватило бы на приготовление 440 разовых доз.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств"), законодательством по ним предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы.