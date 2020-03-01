Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Ульяновске, в котором пострадали дети

УЛЬЯНОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием перевозившего детей автобуса футбольного клуба "Нефтяник", которое произошло 29 февраля на трассе в Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по региону.

"Уголовное дело [по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"] по факту ДТП, в результате которого пострадали дети, возбуждено изначально органами полиции и в последующем по инициативе регионального следственного управления СК России принято к его производству", - отмечается в сообщении.

По данным следственного управления, ДТП произошло на трассе Ульяновск - Барыш с участием автобуса Higer, перевозившего школьников - спортсменов футбольного клуба "Нефтяник". Допрошены свидетели, потерпевшие, изъята необходимая документация. Водитель автобуса допрошен в качестве подозреваемого.

В сообщении отмечается, что, учитывая общественный резонанс, а также то, что в результате ДТП пострадали дети, председатель Следственного комитета РФ дальнейший ход расследования уголовного дела поставил на контроль в центральном аппарате ведомства.

Автобус, попавший в ДТП, не является рейсовым и принадлежит футбольному клубу "Нефтяник", который базируется в рабочем поселке Новоспасское Ульяновской области. По предварительной информации властей, водитель автобуса не справился с управлением, в результате автобус опрокинулся в кювет. ДТП случилось в условиях сильного гололеда.