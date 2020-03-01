Союз журналистов: МИД РФ должен обеспечить безопасность журналистов Sputnik в Турции

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. МИД России должен предпринять максимально жесткие меры для обеспечения безопасности журналистов Sputnik после нападения на них в Анкаре. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

"Наш МИД и наши соответствующие органы должны предпринять сейчас все меры, возможно максимально жесткие, чтобы была обеспечена безопасность наших коллег - сотрудников Sputnik", - сказал он.

Тот факт, что руководство Sputnik не может выйти на связь с сотрудниками в Турции, усугубляет ситуацию, добавил представитель СЖР. "В любом случае, даже сам факт нападения на дома сотрудников Sputnik является беспрецедентным. Это является никаким не нарушением правил, не пресечением их деятельности, это является прямой атакой на жизнь и здоровье журналистов. Это тот вопрос, к которому обязательно должны подключиться не только общественные организации, но и Союз журналистов России, журналистские организации Турции, ОБСЕ", - подчеркнул он.

По словам Шарифа, в первую очередь необходимо выйти на связь с коллегами и установить, кто был нападавшим и когда он будет задержан. Далее, необходимо обеспечить, чтобы подобных случаев впредь не было.

О нападении на журналистов

Ранее газета "Созджу" сообщила, что полиция задержала трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik, на которых ранее было совершено нападение в Анкаре. Как утверждает издание, причиной задержания репортеров стала публикация на сайте агентства под заголовком "Украденная провинция": почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад". Этот регион отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, которая в то время управляла Сирией в качестве подмандатной территории.

Поздно вечером в субботу главный редактор агентства Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ. По ее данным, в каждой из нападавших организованных групп было порядка 10 человек. Главный редактор отметила, что злоумышленники выкрикивали различные антироссийские лозунги. По информации на сайте агентства, при нападении никто не пострадал. Злоумышленникам удалось скрыться до прибытия полиции.

По словам Симоньян, сотрудники Sputnik не выходят на связь в течение девяти часов после обращения в полицию с заявлением о нападении.