{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В ДТП в Бурятии пострадали семь человек

Пострадавшие отделались легкими травмами

УЛАН-УДЭ, 1 марта. /ТАСС/. Количество пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса в Прибайкальском районе Бурятии возросло до семи, у людей легкие травмы, госпитализация не потребовалась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Отмечается шесть из них уехали с места ДТП в город, а седьмого осмотрела бригада скорой помощи из Прибайкальской ЦРБ. Врачи выявили у него рваную рану головы, но от госпитализации он отказался.  

Ранее в региональном управлении ГИБДД сообщили, что с автобусом Hyundai County столкнулся легковой автомобиль Peugeot, водитель которого выехал на встречную полосу во время обгона. 

В новость были внесены изменения (14:25 мск) - меняется число пострадавших и источник информации. 

 

Теги
РоссияБурятия
Реклама на ТАСС
МИА "Россия сегодня" обращается в ООН и ОБСЕ из-за задержания сотрудников Sputnik в Анкаре
В агентстве заявили, что требуют от турецких властей обеспечить свободу и безопасность сотрудников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС