В ДТП в Бурятии пострадали семь человек

УЛАН-УДЭ, 1 марта. /ТАСС/. Количество пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса в Прибайкальском районе Бурятии возросло до семи, у людей легкие травмы, госпитализация не потребовалась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Отмечается шесть из них уехали с места ДТП в город, а седьмого осмотрела бригада скорой помощи из Прибайкальской ЦРБ. Врачи выявили у него рваную рану головы, но от госпитализации он отказался.

Ранее в региональном управлении ГИБДД сообщили, что с автобусом Hyundai County столкнулся легковой автомобиль Peugeot, водитель которого выехал на встречную полосу во время обгона.

В новость были внесены изменения (14:25 мск) - меняется число пострадавших и источник информации.