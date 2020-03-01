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В Подмосковье погибли от удара автомобильным тросом мужчина и его пятилетняя дочь

Мужчина помогал вытащить застрявшую в лесу машину. Трос, который он использовал, оборвался и отлетел в него и ребенка

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пятилетняя девочка и ее отец, помогавший вытащить машину на тросе, погибли в подмосковных Электроуглях. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Мужчина остановился в лесном массиве в Электроуглях для оказания помощи застрявшему автомобилю", - сказали в ГСУ, отметив, что при использовании лебедки произошел обрыв троса, который отлетел в ребенка и его отца. "Потерпевшие скончались на месте", - сообщили в ГСУ.

В связи с гибелью мужчины и его дочери проводится проверка. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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