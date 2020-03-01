В Новгородской области умер подросток, предположительно, надышавшись газом из зажигалки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку в связи со смертью 13-летней девочки, чье тело обнаружили в воскресенье на улице в городе Малая Вишера Новгородской области. По предварительным данным, подросток надышался газом из зажигалки, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"1 марта в городе Малая Вишера на улице Революции обнаружено тело 13-летней девочки. По предварительным данным, смерть несовершеннолетней наступила в результате вдыхания паров газа из зажигалки. Будут выясняться причины и условия, способствовавшие данному происшествию", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в областном управлении, девочке стало плохо, когда она находилась в компании еще четырех подростков. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.