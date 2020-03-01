{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новгородской области умер подросток, предположительно, надышавшись газом из зажигалки

Следователи проводят проверку в связи с гибелью 13-летней девочки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку в связи со смертью 13-летней девочки, чье тело обнаружили в воскресенье на улице в городе Малая Вишера Новгородской области. По предварительным данным, подросток надышался газом из зажигалки, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"1 марта в городе Малая Вишера на улице Революции обнаружено тело 13-летней девочки. По предварительным данным, смерть несовершеннолетней наступила в результате вдыхания паров газа из зажигалки. Будут выясняться причины и условия, способствовавшие данному происшествию", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в областном управлении, девочке стало плохо, когда она находилась в компании еще четырех подростков. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Теги
РоссияНовгородская область
Реклама на ТАСС
СК возбудил дело после нападения жительницы Казани на сыновей
Один ребенок умер от полученных ножевых ранений, другого госпитализировали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС