Приемную дочь Спилберга задержали по обвинению в бытовом насилии

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в городе Нэшвилл (штат Теннесси, США) задержали приемную дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэлу, ее обвинили в бытовом насилии. Об этом сообщил в воскресенье местный филиал телеканала ABC со ссылкой на полицейских.

По их данным, 23-летняя Микаэла Спилберг была задержана в субботу. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что она после посещения бара со своим другом вступила в ссору с человеком, имя которого не разглашается.

Спилберг бросила некий предмет в этого человека. Он получил травму руки. Девушке были предъявлены обвинения в бытовом насилии и причинении телесных повреждений, однако она уже освобождена из-под стражи. Как ожидается, 9 марта состоятся судебные слушания по ее делу.

Стивен Спилберг - обладатель четырех премий "Оскар" и автор таких популярных фильмов, как "Челюсти" (Jaws , 1975), "Инопланетянин" (E.T. the Extra-Terrestrial, 1982), "Список Шиндлера" (Schindler's List , 1993), "Спасти рядового Райана" (Saving Private Ryan, 1998). Он продюсировал более 140 фильмов и сериалов.