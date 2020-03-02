В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.

"По материалам, собранным сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска, следователем следственной части УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении одного из лидеров криминальной среды (известного как Джеко Тбилисский) по признакам преступления, предусмотренным статьей 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он с 2014 года, находясь за пределами РФ, контролировал криминальные процессы в Приморском крае и принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния. Также установлены личности тех, кто обеспечивал на территории края непосредственный контроль над криминальными процессами, следил за исполнением его указаний. Идут оперативно-разыскные мероприятия.